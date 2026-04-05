Chiwetel Ejiofor blir sittende fast i kjelleren til en møbelbutikk i A24s neste etterlengtede grøsser Backrooms

En av grunnene til at vi fortsetter å støtte og heie på A24, er at produksjonsselskapet ser ut til å ha et stort fokus på å skape originale og uvanlige prosjekter. Snart kan vi se Undertone på kino og få en uhyggelig og spesiell skrekkopplevelse, og så kan vi bygge videre på dette når Backrooms kommer like etterpå.

Apropos det sistnevnte prosjektet, nå har det kommet en full trailer for filmen for å tease hva den vil by på. Lang historie kort, det dreier seg om en mann som oppdager en dør i kjelleren til en møbelbutikk som fører til et uvanlig sted med tilsynelatende endeløse rom og ganger. Men hvorfor? Det er bare haken som ingen vet, men det er helt klart noe dypere på spill her, som traileren erter.

Filmen er regissert av Kane Parsons, som opprinnelig kom opp med The Backrooms -konseptet for YouTube-kanalen sin, før A24 kastet millioner av dollar i hans vei for å realisere prosjektet i full effekt, og har Chiwetel Ejiofor i hovedrollen, sammen med Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett og Lukita Maxwell.

Med planlagt premiere 29. mai, kan du se den siste og merkelige traileren for Backrooms nedenfor.