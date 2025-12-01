Chloe Zhao ønsket opprinnelig å regissere Black Widow, men ble tilbudt Eternals

Eternals Black Widow blir ofte sett på som en av de mer middelmådige og polariserende filmene i Marvel Cinematic Universe, selv om den tar noen sjanser og prøver å skille seg ut fra den typiske stilen superheltfilmene tenderer mot. Filmen ble ledet av regissør Chloe Zhao, som i et nylig intervju avslørte at hun kom til Disney og Marvel Studios for å regissere en MCU-film under intensjonen om å ta poeng på Black Widow.

Filmen som til slutt skulle bli Scarlett Johanssons siste opptreden i MCU ble til slutt regissert av Cate Shortland, og grunnen er at planleggingskonflikter hindret Zhao fra å ta jobben. Dette betydde at hun fikk Eternals i stedet.

I en samtale med The Ringer bemerker Zhao: "Jeg gikk først inn for Black Widow, og så var det en planleggingskonflikt. Og da Nate Moore, produsenten min for Eternals, viste meg behandlingen, sa jeg: 'Å, jøss. Jeg får ha alle disse udødelige, som i et gresk skuespill, til å diskutere menneskeheten. Og så får jeg skape monstre og romguder, ikke sant? Det burde nok ha skremt meg. Jeg vet ikke helt. Jeg har en tendens til å hoppe før jeg kan svømme."

Tror du at Black Widow ville ha passet Zhao bedre?