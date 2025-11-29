Chloe Zhao vil "gjerne bringe [ Eternals] tilbake"

Eternals var en av de mer polariserende Marvel Cinematic Universe filmene, ikke minst på grunn av historien den fortalte og måten den ble presentert på, men også på grunn av hvordan den har blitt behandlet siden premieren. Den introduserte massive verdensdefinerende hendelser og fortellertråder som i utgangspunktet har blitt ignorert av alle andre Marvel -prosjekter som har fulgt etter. Bortsett fra Captain America: Brave New World nylig, har hendelsene i Eternals i bunn og grunn blitt glemt.

Men regissør Chloe Zhao håper at det ikke alltid vil være tilfelle, da hun uttrykker at hun gjerne vil tilbake til MCU for å utvide historien til Eternals ytterligere. I en samtale med ScreenRant bekreftet Zhao så mye da hun forklarte.

"Det er en grunn til at den er der, denne typen myte, og disse [MCU] -filmene er en moderne versjon av det for meg. Så jeg vil gjerne bringe dem tilbake og ha mer diskusjon om den verden vi lever i. Jeg er virkelig stolt av det."

Zhao kommenterer også hvordan ideen med historien er å følge "et panteon av guder som diskuterer menneskehetens natur, og til syvende og sist deres dom", og hvordan den deretter introduserer ideen om hvorvidt vi "gjør en god jobb? Er vi snille mot hverandre? Lærer vi oss selv godt nok å kjenne?"

Selv om disse ideene og filmen i seg selv hadde noen overbevisende premisser, ble Eternals mindre godt mottatt i praksis, med en Rotten Tomatoes Critic Score på 47 % og en bedre Audience Score på 77 %, men et heller beskjedent billettinntektsresultat for en MCU-film på 402 millioner dollar.

Så du Eternals og kunne du tenke deg å se historien utvidet ytterligere?