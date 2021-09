Chorus byr på intense romkamper og utforskning i desember

HQ

Ett av de første spillene som ble vist frem på Xbox Series X var Fishlabs sitt spennende romkampspill Chorus, men vi har sannelig ikke sett mye fra prosjektet siden forrige sommer. Derfor var det ganske interessant da utviklerne begynte å hype opp en kommende lansering tidligere denne uken, og nå vet vi hvorfor de har vært så høylytte.

For nå har vi fått en trailer som i tillegg til å fortelle og vise akkurat hva spillet går ut på avslører at Chorus vil slippes på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Stadia den 3. desember.