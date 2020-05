Chorus tar romskipkamper til nye høyder

En av grunnene til at vi ikke får like mange spill som fokuserer på flykamper lenger er at det er vanskelig å innovere, men det kan se ut som om Fishlabs har noe interessant på gang.

Den første traileren fra Chorus gjør det nemlig klart at Nara og det autonome romskipet Forsaken har en rekke spesielle ferdigheter og våpen på lur når de deltar i hektiske kamper ute i det mørke verdensrommet. Tanken på å kunne bruke og være offer for både telekinese og teleportering i et slikt spill høres fascinerende ut i mine ører, så når vi i tillegg loves en gripende historie har utviklerne i alle fall fått min oppmerksomhet.