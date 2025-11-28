Chris Charla snakker om den "virkelig sterke" støtten for Xbox Play Anywhere og ROG Xbox Ally

HQ

Selv om Xbox har tapt terreng til konkurrentene i hjemmekonsolldivisjonen i lang tid, er det ett område der Xbox ligger lysår foran konkurrentene, nemlig strømming og tilgjengeliggjøring av egne titler på et bredt spekter av plattformer, uten at forbrukeren trenger å bruke mer penger på å bytte mellom PC, Xbox, mobil, nettskyen og så videre.

Initiativet Xbox Play Anywhere har vært til stor fordel for forbrukerne, og Chris Charla, GM of Portfolio and Programmes hos Xbox, fortalte oss følgende om dette og hvordan sky- og strømmeteknologi (og til og med den håndholdte enheten ROG Xbox Ally ) har gjort det enklere for spillere og til og med mindre utviklere.

"Ja, jeg mener, realiteten er at når vi snakker med indieutviklere, så er de også nesten alle indiespillere, ikke sant? Alle spiller spill. Og jeg tror at forestillingen om at det å spille på konsoll er fantastisk, at det å sitte i sofaen og spille er det beste. Men å spille når jeg er på flyplassen er også det beste. Å spille når jeg sitter på bussen er flott. Å spille når jeg sitter på jobb ved laptopen (ikke si det til sjefen min) er også flott. Og så skjønner folk løftet med en gang. Å ja, selvfølgelig, dette er fantastisk. Og når vi snakker med dem om det ekstra arbeidet som kreves for å gjøre et spill til Xbox Play Anywhere, der du kan kjøpe det på Xbox-konsollen din, spille det på Xbox-PC-en din, strømme det til Fire Stick eller LG-TV-en din eller hva som helst, skjønner de det helt. Og støtten har vært veldig sterk. Og ja, det har vært veldig kult."

Han sammenlignet deretter hele situasjonen med musikkverdenen, og hvordan vi enkelt kan bytte mellom en fysisk vinylopplevelse og digital og strømmet musikk.

"Ja, det er en sammenligning jeg gjorde i morges: Jeg elsker vinyl, og jeg hører mye på vinylplater når jeg er hjemme. Men når jeg går ut, strømmer jeg dem. Og opplevelsen er ikke helt den samme. Og vi kan diskutere om vinyl er så varmt, og om strømming er så presist. Men realiteten er at det er diskusjoner for entusiaster. Jeg elsker bare musikk. Jeg vil bare høre på musikk. Og jeg tror det samme gjelder for spill. Hvis jeg er hjemme og kan spille et spill lokalt, er det det jeg kommer til å gjøre. Men hvis jeg er på en flyplass og strømmer, er det også greit. Og heldigvis trenger jeg ikke alltid å ta den avgjørelsen med Xbox Ally, for nå har jeg Ally i ryggsekken. Jeg kan spille lokalt eller strømme på flyplassen og egentlig hvor som helst. Og jeg må faktisk innrømme at jeg nå er en av dem som ligger på sofaen min med TV-en slått av, rett her borte på ryggen og spiller Ally to centimeter fra ansiktet mitt. Den føles veldig fin. Den holder veldig godt. Men kanskje jeg er for lat til å strekke meg etter fjernkontrollen nå."

Du kan se hele intervjuet med Charla nedenfor, med lokaliserte undertekster, der han også kommer inn på hvordan entusiasmen for Game Pass ikke har avtatt for utviklerne.