Chris Claremont: «Det eneste trikset for å gjøre en serie til en suksess er å røre leserne

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I en respektabel alder av 75 år kunne man tro at han begynner å miste kontakten med en verden som dagens, der alt går så fort at det er umulig å holde tritt med alt. Men det gjelder selvfølgelig ikke for visjonærer som for 50 år siden revolusjonerte ikke bare et medium, men en hel kultur og underholdningsbransjen. Det er helt klart tilfellet med Chris Claremont, og det var nettopp dette han snakket med oss om under panelet sitt på årets 15. utgave av Celsius 232-festivalen.

Vi har Claremont å takke for mye av «gjenfødelsen» av X-Men og dagens fremstilling av mutanter i tegneserier – så vel som i film og TV. Det var han som utviklet Jean Grey til Phoenix, og som også ga Wolverine den unike personligheten som fortsatt fengsler oss i dag, så mange år senere. Sannheten er at mye av styrkingen av kvinnelige superhelter og deres rolle som teamledere – som for eksempel Storm – skyldes ham. Problemet er at tegneserier i dag ikke selger godt nok til at en forfatters ideer skal ha samme innflytelse som de en gang hadde. Chris uttrykte det slik:

«Hvis det fantes skapere som klarte å tiltrekke seg et publikum, ville selskapene begå en feil av grådighet. Hvis en tegneserieserie solgte så godt – 700 000 eller 800 000 eksemplarer – ville forfatteren oppnå det han eller hun satte seg for, men slik er det ikke. Nøkkelen er å holde leserne begeistret. Saken er at selskaper som Disney eller Ford var veldig klare på hva de ville gjøre og hvordan de ville gjøre det: tjene penger. Og det har forrang fremfor alt annet.»

Karakterutviklingen i Claremonts historier ga noen av dem en mye mer nyansert dimensjon, samtidig som den på en subtil måte innlemmet kritikk av det imperialistiske systemet og talte for individuell frihet. «Dessverre blir alt det Steve [Englehart] eller jeg fryktet i tegneserier, en realitet», bemerket han, med henvisning til sin kollega Steve Englehart, som vi også hørte uttrykke seg svært skarpt om dagens politikk.

Da han ble spurt om hvordan han ville skildre den nåværende politiske situasjonen i en tegneserie (i en klar hentydning til nyere amerikansk politikk og president Donald Trump), lå svaret skjult i en historie han skrev for flere tiår siden: «Jeg ga allerede min mening om hvem som burde være president i USA for 20 år siden. Hun heter Kitty Pryde, og hun ville bli USAs siste president», sa han med et smil, og henviste til historien sin i *X-Men: The End*, der Pryde (Shadowcat) ville være den siste lederen før Sentinels utryddet mutantene på Earth-41001.