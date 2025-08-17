Chris Columbus: Alene hjemme bør bli liggende i fortiden

HQ

Filmregissør Chris Columbus, kjent for å ha skapt mange magiske barndomsfilmer som Harry Potter og Alene hjemme, har flere planer for nostalgiske kultfilmer som Gremlins og The Goonies. Men er det én filmserie han ikke er spesielt interessert i å ta opp igjen, så er det Alene hjemme. I et kort intervju med ET forklarte han at noen ting rett og slett ikke kan gjenerobres etter flere tiår :

"Jeg tror Alene hjemme virkelig eksisterer som, ikke på denne tiden, men det var et veldig spesielt øyeblikk, og det kan du ikke gjenskape. Jeg tror det er en tabbe å prøve å gå tilbake og gjenskape noe vi gjorde for 35 år siden. Jeg synes vi bør la det ligge."

Macaulay Culkin har tidligere uttrykt interesse for å gjenta rollen som den utspekulerte Kevin McAllister, men foreløpig foreligger det ingen konkrete planer om å gjenopplive Alene Hjemme-franchisen.

Er du enig med Columbus? Eller kunne du tenke deg å se en ny Alene hjemme-film på kino?