Chris Evans offisielt bekreftet tilbake som Steve Rogers i Avengers: Doomsday

Det er bare litt under et år til den neste store MCU-blockbusteren i Avengers: Doomsday. Vi vet at Marvel har trailere klare til Avatar: Fire & Ash-visningene, og dermed vet vi også at detaljer om disse trailerne kommer til å lekke som en sil. Det ser ut til at Marvel har forsøkt å komme alle ryktene i forkjøpet ved å offisielt bekrefte en massiv retur.

Chris Evans vil være tilbake som Steve Rogers i Avengers: Doomsday. Der har dere overskriften, folkens. Det er ikke bare Robert Downey Jr. som gjør sin første MCU-opptreden siden Avengers: Endgame i den nye filmen. Med mindre vi teller hans korte retur som Johnny Storm i Deadpool & Wolverine. I likhet med Hugh Jackman ser det ut til at de vil dra Downey Jr. og Evans ut til de er 90 år.

For noen er dette en retur de bare må se på kino. For andre er det et desperat rop om hjelp fra Marvel, som ikke har føltes som en avtale på en god stund. Hva det er, får vi først vite når Avengers: Doomsday har premiere i desember neste år.