Chris Evans og The Rock redder julen i Red One fra Amazon MGM Studios

Det ser ut til at Amazon MGM Studios har gitt en blankosjekk når det gjelder produksjonen av den kommende julefilmen Red One, ettersom det har blitt rapportert utallige ganger at filmens budsjett har skutt i været til rundt 300 millioner dollar. Til å være en julefilm virker det umåtelig høyt, men dette skyldes utvilsomt delvis den store rollebesetningen, der Dwayne "The Rock" Johnson og Chris Evans slår seg sammen og får i oppgave å redde julen etter at J.K. Simmons' stjålne julenisse blir kidnappet.

Red One kommer på kino (og tilsynelatende til Prime Video en gang kort tid etter) 15. november, og for å markere den nære premieren har det kommet en ny trailer som gir oss et nytt glimt av den ville handlingen.

Se den nedenfor.