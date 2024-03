Chris Evans sier at det ikke er lett å lage tegneseriefilmer

Det er vanskelig å ikke se årene mellom 2008 og 2019 som MCUs gullalder på dette tidspunktet. Nå som fansenes interesse for nye prosjekter er lavere enn noensinne, og noen av disse tegneseriefilmene ikke går med overskudd, kan vi tenke oss at Disney seriøst vurderer strategien sin når det gjelder å lansere disse filmene.

På Emerald City Comic Con (via LaughingPlace.com) uttalte den tidligere Captain America-skuespilleren Chris Evans seg om tegneseriefilmer og sa at han mener at de ikke er så enkle å lage. "Hvis det hadde vært enkelt, ville det vært mange flere gode filmer - ikke for å svartmale", sa han. Senere beskrev han noen Marvel-filmer som "objektivt sett fenomenale filmer".

Mange tror nok at det er enkelt å lage Marvel-filmer. Sett en skuespiller bak et blått lerret, kast inn noen romvesener eller roboter, og vips har du en milliardsuksess. Men det er ikke så enkelt, og som vi kan se av de enorme budsjettene for disse filmene, er det mye som skal til for å lage dem, og avkastningen er foreløpig avtagende.