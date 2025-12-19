Chris Froome er fortsatt hemmelighetsfull om fremtiden sin under en emosjonell hyllest i La Vuelta 2026

HQ

Chris Froome, den britiske proffsyklisten som vant La Vuelta a España to ganger, i 2011 og 2017, samt fem individuelle etapper, mottok en velfortjent hyllest fra rittarrangørene under presentasjonen av Vuelta a España 2026 i Monaco denne uken.

Froome, 40 år gammel, var fortsatt aktiv i 2025, da han jobbet for Israel-Premier Tech (i dag kjent som NSN Cycling Team), men kontrakten hans ble ikke fornyet for 2026. I august ble han utsatt for en alvorlig ulykke under trening med livstruende skader, og har gjennomgått tre operasjoner, så tidlig som forrige tirsdag, men er forpliktet til å komme seg og har ikke kunngjort en pensjonisttilværelse.

På spørsmål fra CyclingNews sa han at "folk vil få vite snart nok" om planene hans for neste år. Da han ble presset, sa han at han i løpet av de neste par månedene vil kunngjøre planene sine, "Jeg har en ganske god idé, men jeg er ikke helt klar til å kunngjøre det ennå."

Froome, som også har vunnet Tour de France fire ganger (2013, 2015, 2016 og 2017) og Giro d'Italia (2018), samt Critérium du Dauphiné tre ganger, ble emosjonell da han så på videoer fra seirene sine i La Vuelta, spesielt i 2011, hans første Grand Tour, som føltes som "å se på et ritt fra 1980- eller 90-tallet, det føles så lenge siden". "La Vuelta har virkelig vært en spesiell del av karrieren min, som rytter, det har gitt meg så mange spesielle minner, og mye lidelse innimellom. Men det er det rittet jeg alltid har gledet meg mest til."