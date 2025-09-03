Chris Froome fikk livstruende skader i krasj, avslører kona

HQ

Chris Froome, britisk syklist på Israel-Premier Tech og fire ganger Tour de France-vinner, ble utsatt for en alvorlig ulykke under trening i forrige uke. Det ble rapportert at 40-åringen ble fløyet til Sainte-Anne Toulon militærsykehus, spesialisert på thoraxkirurgi, sør i Frankrike, i nærheten av Monaco, der han bor.

Nå har kona Michelle fortalt The Times hvor alvorlige Froomes skader var. Han pådro seg fem brukne ribbein, en kollapset lunge og et brudd i korsryggen i krasjet på trening, men det verste fant legene da de behandlet ham. Froome hadde pådratt seg en perikardial ruptur, en skade hvor sekken som omgir hjertet er revet over.

Heldigvis var operasjonen vellykket, og han har det "bra", ifølge Froomes kone til The Times (via BBC), men det vil ta lang tid å bli frisk. Han kommer ikke til å sykle på en stund. Chris er glad for at du deler dette fordi folk trenger å forstå hva som skjer."

Froome konkurrerer fortsatt selv i hans alder, og i august endte han på 68. plass i Tour de Pologne. Han har vunnet syv Grand Tours, inkludert fire Tour de France i 2013, 2015, 2016 og 2017, én Giro d'Italia i 2018 og to Vuelta a España i 2011 og 2017. Han deltok sist i Tour de France og La Vuelta i 2022 og pådro seg en skade i begynnelsen av 2025, da han brakk kragebeinet.