      Chris Froome fløyet til sykehus etter å ha blitt påkjørt under trening

      Den syvdobbelte Grand Tour-vinneren ble påkjørt under trening og pådro seg fem ribbeinsbrudd, lumbale ryggvirvler og en kollapset lunge.

      HQ

      Chris Froome, den 40 år gamle britiske syklisten på Israel-Premier Tech, har vært utsatt for en alvorlig ulykke under trening og ble fløyet til et sykehus i Toulon, sør i Frankrike, nær Monaco, der han bor. Ifølge informasjon fra laget har han pådratt seg fem ribbeinsbrudd, et brudd i korsryggen og en kollapset lunge.

      Han var ved bevissthet etter krasjet, ifølge L'Equipe (via CyclingWeekly), og er nå i stabil tilstand. Han vil bli operert for skadene i dag, og heldigvis pådro han seg ingen hodeskader.

      Froome har vunnet Grand Tour-ritt to ganger, inkludert fire Tour de France i 2013, 2015, 2016 og 2017, én Giro d'Italia i 2018 og to Vuelta a España i 2011 og 2017. Han deltok sist i Tour de France og La Vuelta i 2022 og pådro seg en skade i begynnelsen av 2025, da han brakk kragebeinet. Han deltok i Tour de Pologne tidligere i august 2025, hvor han endte på 68. plass.

      dba87 / Shutterstock

