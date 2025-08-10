Chris Hemsworth avkrefter bekymringer om en exit som Thor i Marvel Cinematic Universe

HQ

Nylig publiserte Chris Hemsworth en uttalelse, omtrent samtidig som det ble avslørt at stjernen skulle være med i den kommende Avengers: Doomsday som Thor, en uttalelse som antydet at hans tid som den sterkeste Avenger nærmer seg slutten. Dette kom også samtidig med at det begynte å gå rykter om at Marvel vurderte å bruke de to kommende Avengers-filmene som en måte å si farvel til Hemsworths Thor på, men kanskje har alt dette blitt misforstått.

I et nylig intervju med The Hollywood Reporter har Hemsworth hevdet at uttalelsen ga "feil inntrykk", og at den var ment å feire hans fortid som Thor samtidig som han så fremover mot neste fase av reisen.

Hemsworth forklarer i sin helhet: "Jeg fikk noen spørsmål om det, og noen i teamet mitt sa: 'Uff, vi har gitt feil inntrykk her'. Vi gjorde ikke noe [skadebegrensning]; det var ikke nødvendig med noen skadebegrensning. Men det ble lagt mye i lite. Jeg var [allerede] i gang med et nytt kapittel av denne karakteren, og denne reisen har vært den største delen av karrieren min. Så [videoen] var et øyeblikk av takknemlighet, og det var ikke noe annet. Men den ble definitivt misforstått og oppfattet på en annen måte."

Så kanskje Thor ikke forsvinner med det første, og kanskje vi kan se frem til mange flere eventyr med Hemsworths norrøne gud. Vil du se mer av Thor i MCU?