Chris Hemsworth er ikke stolt av sin opptreden i Thor: Love and Thunder

Det er ingen tvil om at Thor: Love and Thunder bommet på målet da den hadde premiere for et par år siden. Filmen så ut til å være det nødvendige skrittet fremover som Marvel Cinematic Universe trengte, etter et ganske skuffende og flatt sett med utgivelser etter Avengers: Endgame, men den klarte ikke å være det.

Nå, mens han forbereder seg på å vise Furiosa: A Mad Max Saga for seere over hele verden, har Chris Hemsworth snakket med Vanity Fair om sin prestasjon i Love and Thunder og om hvordan den ikke holdt mål.

"Jeg ble fanget av improvisasjonen og galskapen, og jeg ble en parodi på meg selv. Jeg klarte ikke å lande."

Selv om Love and Thunder ikke var Hemsworths beste innsats var hovedrolleinnehaverens prestasjon langt fra den eneste grunnen til at filmen ikke akkurat tok oss med storm, som vi forklarer i vår anmeldelse.