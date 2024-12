Chris Hemsworth kåret til årets skurk for sin rolle i Furiosa

HQ

Chris Hemsworth har blitt kåret til årets skurk av Seattle Film Critics Society for sin prestasjon som Dementus i Furiosa: A Mad Max Saga. Hemsworth er vanligvis kjent for å spille helter som Thor, men rollen som krigsherre i 2024-filmen ga ham anerkjennelse for hans fengslende skildring av en farlig, men feilbarlig leder. Selv om skuespilleren kanskje ikke helt omfavner "skurk"-stempelet, uttrykte han sin takknemlighet til SFCS for æren i et innlegg på X og andre sosiale medier.

Selv om Furiosa ikke hadde samme kulturelle gjennomslagskraft som Fury Road, skilte Hemsworths portrett av Dementus seg ut. Hans prestasjon som en uforutsigbar, udugelig leder i en postapokalyptisk verden var både forfriskende og minneverdig. Selv om andre store skurker som Austin Butlers Feyd-Rautha i Dune: Part Two også var bemerkelsesverdige, var Hemsworths tolkning av Dementus et av årets høydepunkter.

Er du enig i valget? Hvilke andre skurkaktige prestasjoner skilte seg ut for deg i 2024?