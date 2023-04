Chris Hemsworth, Scarlet Johansson og flere skal være stemmeskuespillere i Transformers One

HQ

Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry og Scarlett Johansson vil ha viktige roller i Transformers One.

I den animerte forløperen går Optimus Prime (Hemsworth) og Megatron (Henry) fra å være våpenbrødre til å bli fiender, og Steven Spielberg er med som en av de utøvende produsentene.

Johansson vil spille Elita, med John Hamm som Sentinel Prime, Laurence Fishburne som Alpha Trion, og Keegan-Michael Key tar på seg rollen som Bumblebee.

I en tale på CinemaCon, Ramsey Naito, president for Paramount Animation and Nickelodeon Animation, sa: "Jeg er så spent og stolt over å jobbe med Hasbro og eOne for å bringe den første animerte 'Transformers' filmen til kinoer for en aldri før fortalt historie."

"Jeg er beæret over å ha slike utrolige talenter samlet for å portrettere disse velkjente og høyt elskede karakterene i en opprinnelseshistorie i hjertet av franchisen."

Transformers One er satt til utgivelse 19. juli 2024, men hvis fans trenger en løsning før da, Transformers: Rise of the Beasts utgivelser den 9. juni, den offisielle traileren som ble utgitt i dag.