Chris Hemsworth ser ut til å antyde at en femte Thor-film vil bli laget etter Avengers: Doomsday

En stund så det ut til at Chris Hemsworths tid som Thor ville ta slutt med den kommende Avengers: Doomsday, i det som kunne være en stor avskjed for karakteren. Dette ble imidlertid ganske raskt avkreftet av Hemsworth, som sa at de tidligere bekymringene om at hans tid som Thor skulle ta slutt rett og slett var misforstått.

Den siste utviklingen ser ut til å antyde at Hemsworths tid som Thor ikke bare ikke er over, men også tilsynelatende fortsatt er avgjørende for fremtiden til Marvel Cinematic Universe. Dette kommer via en uttalelse fra Hemsworth på Smartless podcast, hvor han bemerker at samtaler om Thors fremtid er i gang, og at noen "ganske unike ideer" blir kastet rundt.

"Jeg snakket med Kevin Feige om det, og han sa at det er kult fordi publikum nå forventer dramatiske vendinger med karakteren. Uansett hva vi gjør neste gang - vi har noen ideer om å gjøre noe ganske unikt igjen og forhåpentligvis være [annerledes]."

Det er uklart hvor mye lenger Hemsworth vil spille Thor, men han bemerket at han forventes å dukke opp som karakteren minst et "par ganger til". Dette kan bli forlenget ytterligere, men dette ser ut til å være den nåværende situasjonen for Hemsworths kontrakt med Marvel.

Vil du se mer fra Hemsworths Thor?