Chris Lulham fra Team Redline skal kjøre i den virkelige verden i år

Det er ingen hemmelighet at Red Bull Formula 1 føreren Max Verstappen lever og ånder for motorsport. Den berømte føreren konkurrerer rutinemessig i sim-racing-arrangementer i løpet av F1-kalendersesongen, og det er noe som ikke vil endre seg i 2025, når Verstappen skal jakte på et femte førermesterskap.

I år vil Verstappen også konkurrere i GT World Challenge -arrangementene, alt som en del av hans nye racingdivisjon Verstappen.com Racing. Han skal delta i en rekke GT-løp i den virkelige verden sammen med Chris Lulham, som tidligere var kjent som en sim-racer som var signert for Team Redline, og dette blir hans første sprang inn i racing i den virkelige verden.

Lulham sa følgende om å kjøre sammen med Verstappen i disse GT-arrangementene: "Opplevelsen er veldig annerledes med så mange mennesker på en racerbane som jobber for å støtte deg. I en simulator er du alene og fokuserer på dine egne prestasjoner. Det føles fantastisk å ha et så stort team som støtter deg. Å kjøre en ekte bil er fysisk, ikke super sammenlignbart når det gjelder opplevelsen, men teknikken er veldig lik. Hovedforskjellen er selvfølgelig G-kreftene. De tingene jeg har lært med Team Redline de siste fire årene, bruker vi på samme måte på den virkelige racerbanen. Det har gjort steget veldig enkelt for meg. Jeg vil si at det har kommet veldig naturlig."

Paret kommer også til å kjøre sammen med den unge føreren Harry King, og trioen deler en Aston Martin Vantage GT3 Evo som kjøres av 2 Seas Motorsport teamet i GT World Challenge Endurance mesterskapet. Lulham skal også kjøre sammen med GT-føreren Thierry Vermeulen i GT World Challenge Europe Sprint Cup, der de to skal dele en Ferrari 296 GT3 som kjøres av Emil Frey Racing.