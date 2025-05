Chris Parnell og Sarah Chalke avslører hvilke karakterer Jerry og Beth burde henge mer med i Rick and Morty

HQ

Rick and Morty Sesong 8 nærmer seg med stormskritt, og selv om vi har hatt glede av eventyrene til Rick, Morty og resten av Smith-familien i over et tiår nå, er det fremdeles karakterer som ikke interagerer så mye.

I forkant av premieren på sesong 8 snakket vi med Chris Parnell, som spiller Jerry, og Sarah Chalke, som spiller Beth, og spurte hvem de kunne tenke seg å se sammen med i et fremtidig manus.

"Jeg er alltid glad når jeg får oppleve eventyr med Rick", sa Parnell. "Det som hadde vært morsomt å se, er vel Jerry og Summer. Det har jeg ikke sett så mye av, så jeg tror det kunne vært et interessant par."

"Jeg føler at Beth-dynamikken har vært superheldig, og jeg har elsket å få lov til å spille begge to i scener med hverandre, det har vært en unik og annerledes utfordring", la Chalke til. "Men jeg elsker også Beth Rick-episodene, for jeg synes det er kult å finne ut mer om den dynamikken og hvorfor Beth ble som hun ble."

Så det ser ut til at alle ønsker å tilbringe mer tid med Rick. Sjekk ut hele intervjuet med Chris Parnell og Sarah Chalke nedenfor, og hold utkikk etter Rick & Morty sesong 8 når den har premiere 25. mai.