Chris Pine: "Jeg er forbløffet over at de sa nei til" Wonder Woman

Mens Wonder Woman fra 2017 ble en enorm kinosuksess, hyllet av både fans og media (som alle syntes å være enige om at Gal Gadot var perfekt i hovedrollen), resulterte Wonder Woman 1984 i 2020 i det stikk motsatte. Filmen anslås å ha gått med stort underskudd, og verken fansen eller media var imponert.

HQ

Og så gikk det i stå, til tross for at både Patty Jenkins og Gal Gadot ønsket å lage en tredje del. Da det i 2022 ble klart at James Gunn og Peter Safran skulle reboote det filmatiske DC-universet var Wonder Woman ikke en gang med i planene for fremtiden.

En som er delvis sjokkert over måten dette ble håndtert på er Chris Pine, som spilte den mannlige hovedrollen i begge Wonder Woman-filmene. I et intervju med Business Insider forklarer han:

"Jeg er forbløffet over at de sa nei til en franchise verdt en milliard dollar og bestemte seg for å satse på noe annet. Jeg vet ikke hva som var begrunnelsen for det; det er over mitt lønnsnivå, men Wonder Woman er en utrolig karakter; Patty er en så gjennomtenkt regissør."

Mens vi venter på å se hva James Gunn gjør med Wonder Woman i fremtiden (en karakter vi nok ikke bør forvente å se på mange år), er Wonder Woman-filmene tilgjengelige på HBO Max, og Gal Gadot spilte også Diana Prince i Shazam! Fury of the Gods og The Flash, som også er tilgjengelige på HBO Max. I tillegg hadde Wonder Woman en gjesteopptreden i TV-serien Peacemaker, men ble ikke spilt av Gadot.