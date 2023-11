Chris Pine tror at Dungeons & Dragons 2 kommer

HQ

Det har ennå ikke kommet noen meldinger fra Paramount om at en oppfølger til Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves faktisk har fått grønt lys, selv om det har kommet rapporter og uttalelser fra de involverte i filmen om at de har planer om å fortsette å utforske fantasiverdenen.

Chris Pine, som spilte hovedrollen i filmen som barden Edgin, har likevel snakket med GamesRadar om sitt håp om å vende tilbake til D&D-universet. Under pressekonferansen for Disneys Wish uttalte Pine:

"Jeg har hørt noen rykter om det. Men jeg vet ingenting ennå. Men jeg føler meg ganske sikker på at det kan bli noe av."

Pine gikk til og med så langt som å si at han "absolutt" vil spille i oppfølgeren hvis den blir laget.

