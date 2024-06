Chris Pine tror det kommer en oppfølger til Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

HQ

Med et budsjett på 150 millioner dollar klarte Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves å spille inn 208 millioner dollar på kino. Det høres anstendig ut, men i dagens verden med oppblåste budsjetter takket være massive markedsføringskampanjer, er det ganske trygt å si at mange drakter sannsynligvis anså filmen som en fiasko.

Men ifølge Chris Pine betyr ikke det nødvendigvis at en ny film ikke vil bli laget. Under en paneldebatt på ACE SuperHeroComicCon nylig, snakket Pine om sjansene for en oppfølger :

"Jeg tror det er en veldig god sjanse for at vi lager en til ... og hvis de kan finne ut en økonomisk måte å få det til å fungere på, vil de gjøre det."

Hvis det skulle lages en ny film, ville vi forvente et mindre budsjett, men med tanke på at en ny interesse for D&D har nådd toppen takket være Baldur's Gate III, ville kanskje et større publikum komme for å se en oppfølger. Vi får vente og se, for kinopublikummet er ganske temperamentsfullt for tiden.