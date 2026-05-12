Chris Pratt er tilbake som James Reece i andre sesong av The Terminal List i oktober

Etter den første sesongen av Prime Videos The Terminal List har vi faktisk sett Chris Pratt vende tilbake som karakteren James Reece i det Taylor Kitsch-ledede spin-off-prosjektet The Terminal List: Dark Wolf. Til tross for dette har vi ventet på at Pratts rollefigur skal komme tilbake i rampelyset i en andre sesong av hovedserien, noe som kommer til å skje før snarere enn senere.

I en pressemelding bekreftes det at The Terminal List vil være tilbake på Prime Video for en ny runde med episoder så snart som 21. oktober. Vi får beskjed om at vi kan forvente en sesong på åtte episoder, og at dette kapittelet vil være basert på den andre boken fra forfatteren Jack Carr, som regnes som True Believer og ser Reece på vei ut på en "reise med voldelig forløsning, og finner et nytt formål etter å ha fullført listen sin."

Et nytt teaserklipp for den kommende sesongen har blitt sluppet, som du kan se nedenfor, og ellers blir vi fortalt at denne neste sesongen vil introdusere noen nye karakterer/stjerner, inkludert Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vasquez, Arnold Vosloo, Shiraz Tzarfati, med flere.

