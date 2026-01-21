Chris Pratt kommenterer AI-skuespillerinnen Tilly Norwood-dramaet: "Jeg vet ikke hvem denne kjerringa er"

HQ

Det er bare en håndfull store filmer som kommer i januar, men et eksempel er dramaet Mercy, der Chris Pratt spiller hovedrollen som en politibetjent som blir stilt for retten av sin egen AI-dommerskapning, spilt av Rebecca Ferguson. Hvis du ikke har sett en trailer for Mercy, kan du se en nå nedenfor.

Men siden kunstig intelligens har en så sentral rolle i filmen, ble hovedrolleinnehaveren på den røde løperen spurt om rollen kunstig intelligens spiller i filmindustrien, og han delte også en kort mening om den kontroversielle AI-skuespilleren Tilly Norwood.

I en samtale med Variety uttalte Pratt "Jeg føler ikke at noen kommer til å erstatte meg som er AI. Jeg hørte denne Tilly Norwood-greia, jeg tror det bare er tull. Jeg har aldri sett henne i en film. Jeg vet ikke hvem hun er. Alt er falskt til det er noe."

Han fortsetter: "Jeg synes det er et fantastisk verktøy, og i de rette hendene kan det virkelig hjelpe folk med å fortelle historier. Det kommer uunngåelig til å forandre bransjen. Vi er midt i en intellektuell revolusjon. Vi er verken den første eller den siste bransjen som kommer til å bli forstyrret av kunstig intelligens, og jeg tror vi bare må fortsette å kjøre på. Gode filmskapere kommer til å lage gode filmer, og de kommer sannsynligvis til å ta i bruk disse verktøyene hvis det bidrar til å effektivisere produksjonen, hvis det bidrar til å senke produksjonskostnadene. Det er uunngåelig. Jeg tror ikke du kommer til å erstatte sjelen til en regissør, en forfatter, en skuespiller, en sanger eller noe av alt dette som krever menneskelig lengsel og lidelse og visjon og kunst."

Er du enig med Pratt, eller tror du at kunstig intelligens vil fortsette å få en større og mer innflytelsesrik rolle i de viktigste kreative prosessene i filmproduksjon?