Chris Pratt må overbevise AI Rebecca Ferguson om at han ikke drepte sin kone i Mercy

Med tanke på alle filmene og prosjektene Rebecca Ferguson har vært involvert i den siste tiden, virker en av den svenske skuespillerinnens neste filmer nesten surrealistisk.

Den heter Mercy, og i denne filmen spiller hun en AI-dommer, designet av Chris Pratts rollefigur for å effektivisere rettsprosessen og utrydde kriminalitet. Men ting blir verre for skaperen hennes når Pratt bokstavelig talt havner i den varme stolen og må overbevise skapelsen sin om at han ikke har drept kona si.

Synopsis utdyper: "I en nær fremtid står en detektiv (Chris Pratt) for retten anklaget for å ha drept sin kone. Han har 90 minutter på seg til å bevise sin uskyld for den avanserte AI-dommeren (Rebecca Ferguson) som han en gang forsvarte, før den avgjør hans skjebne."

Mercy er faktisk en kinofilm og har premiere 23. januar. Du kan se traileren for filmen nedenfor, hvor det også er verdt å nevne at siden det er en Amazon MGM Studios produksjon, vil den sannsynligvis komme til Prime Video relativt kort tid etter den fulle premieren.