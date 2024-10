Chris Pratt, Millie Bobby Brown og Ke Huy Quan blir med i en film av Russo-brødrene

Netflix har avslørt at de har fått med seg en av de største regissørduoene og flere av de største stjernene i verden for tiden til en helt ny actionfilm som skal debutere på strømmetjenesten neste år. Filmen heter The Electric State, og handler om hvordan fremveksten av kunstig intelligens på 1990-tallet førte til en total krig mellom mennesker og roboter, og hvordan det siden har utviklet seg en fred, om enn en skjør en.

HQ

The Electric State ser Russo-brødrene i regissørstolen og gir tilbakemeldinger og informasjon til en rollebesetning som ledes av Chris Pratt og Millie Bobby Brown, og som støttes av Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Jason Alexander, Giancarlo Esposito, Woody Norman, Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox og Jenny Slate.

Den nøyaktige handlingen for The Electric State legger til: "The Electric State forteller historien om Michelle (Brown), en ung kvinne med en søt, men mystisk robot. Paret slår seg sammen med en eksentrisk omstreifer (Pratt) og legger ut på en biltur på tvers av landet for å finne Michelles yngre bror. Underveis må de navigere seg gjennom et elektrifisert, retro-futuristisk amerikansk landskap."

Selv om det ennå ikke har blitt vist noen trailer for filmen, har det blitt delt en rekke bilder som legger opp til et svært interessant premiss. Spørsmålet er om den kan overgå den ofte typiske middelmådige trenden med Netflix-spillefilmer.