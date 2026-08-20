Chris Pratt spiller en hårete vagabond i den andre sesongen av «The Terminal List

Det er snart tid for at den andre sesongen av Prime Videos actionserie « The Terminal List skal komme på strømmetjenesten. I oktober er serien tilbake, og da skal vi se Chris Pratt i rollen som hovedpersonen James Reece igjen, for å utforske hvordan Reece finner en ny mening med livet etter å ha fullført listen sin i sesong 1.

Med premiere 21. oktober er det nå sluppet en teasertrailer for de nye episodene, som gir oss en forsmak på den intense actionen og hvordan Reece går fra å være en skjeggete vagabond til å bli en elegant og effektiv militæroperatør på nytt.

Du kan se den nye traileren nedenfor, og Prime Video har også delt en offisiell synopsis for de nye episodene, som du også kan lese i sin helhet.

«Denne sesongen er basert på Jack Carrs andre roman, True Believer, der han sender «James Reece» ut på en reise med voldelig forløsning, hvor han finner et nytt formål etter å ha fullført listen sin.»

Sesong 2 byr også på noen nye ansikter og skuespillere, blant annet Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vazquez, Martin Sensmeier, Arnold Vosloo, Jeremy Bobb, Shiraz Tzarfati og flere.

Gleder du deg til mer « The Terminal List?