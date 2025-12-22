Chris Rea har gått bort, 74 år gammel

HQ

Chris Rea, den britiske singer-songwriteren bak hits som Driving Home for Christmas, The Road to Hell og On the Beach, er død i en alder av 74 år, opplyste hans familie mandag.

En talsperson sa at Rea døde fredelig på sykehus etter kort tids sykdom. Rea ble født i Middlesbrough i 1951, og skapte seg en karriere med en blanding av blues, pop og soft rock. Han ga ut 25 studioalbum og solgte mer enn 30 millioner plater på verdensbasis.

Driving Home for Christmas

Han fikk sin første suksess på slutten av 1970-tallet med Fool (If You Think It's Over) og nådde sitt kommersielle høydepunkt på slutten av 1980-tallet, da album som The Road to Hell toppet de britiske hitlistene. Driving Home for Christmas, som opprinnelig ble utgitt på 1980-tallet, ble senere en evig festfavoritt.

Rea var også kjent for sin forkjærlighet for biler og motorsport, og han forble kreativ til tross for alvorlige helseproblemer, blant annet kreft i bukspyttkjertelen og hjerneslag. Han etterlater seg kona Joan og deres to døtre.