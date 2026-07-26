Chris Rock skriver manus, regisserer og spiller hovedrollen i A24s Hollywood-drama Misty Green

Å slå gjennom som kjendis og berømt skuespiller er verken så enkelt eller så glamorøst som det kan virke, i hvert fall hvis vi skal dømme ut fra Chris Rocks neste film. Filmen, som har fått tittelen « Misty Green, følger hovedpersonen spilt av Rosalind Eleazar, og viser hvordan hun fortsetter å forfølge drømmen om å bli en Hollywood-sensasjon selv etter å ha blitt satt til side gang på gang.

« Misty Green, som er skrevet og regissert av Rock og hvor komedieikonet selv spiller en hovedrolle, kommer fra A24 og har en svært sterk rollebesetning med blant andre Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick og Topher Grace.

Når det gjelder premieredatoen for * Misty Green*, har A24 så langt kun opplyst at filmen skal ha premiere i oktober. Den eksakte datoen er foreløpig ukjent. Det vi derimot har, er en trailer å beundre, som viser de ulike skuespillerne i sine storslåtte Hollywood-roller.