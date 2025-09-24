Christian Bale blir Frankensteins monster i første smakebit av The Bride

Det er en flott tid å være fan av Mary Shelleys berømte Frankenstein-roman, ettersom vi i år kan vente oss Guillermo del Toros filmatisering som dreier seg om Dr. Frankenstein som skaper sin helvetesskapning, og i begynnelsen av 2026 kan vi se frem til Maggie Gyllenhaals historie som dreier seg om The Bride av Frankenstein.

Apropos sistnevnte, nå har en trailer for The Bride blitt delt av Warner Bros., som gir oss en smakebit av historien som foregår i 1930-tallets Amerika og utforsker hvordan Frankensteins monster og hans elskerinne tilpasser seg datidens sosiale klima. Men som man kan forvente av en gotisk fortelling som dette, er det snart en historie om drap og vold som rulles opp, og paret blir lovløse som Bonnie og Clyde.

Synopsis for The Bride legger til: "En ensom Frankenstein (Bale) reiser til 1930-tallets Chicago for å be den banebrytende forskeren Dr. Euphronious (fem ganger Oscar-nominerte Annette Bening) om å skape en følgesvenn til ham. De to gjenoppliver en myrdet ung kvinne, og The Bride (Buckley) blir født. Det som følger, overgår alt de hadde forestilt seg: Mord! Besettelse! En vill og radikal kulturbevegelse! Og lovløse elskende i en vill og brennbar romanse!"

I hovedrollene finner vi Jessie Buckley som The Bride og Christian Bale som Frankensteins monster, og de får støtte av Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal og Penelope Cruz. Maggie Gyllenhaal sitter i regissørsetet og er også kreditert som manusforfatter for filmen.

I henhold til premieredatoen for The Bride, vil den debutere i noen markeder fra 4. mars, og i Storbritannia og USA fra 6. mars.