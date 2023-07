Christian Bale forteller om den farefulle innspillingen av Mio i Landet langt borte

HQ

I et intervju med VG (takk, svenske Posten) forteller den Oscar-belønte skuespilleren Christian Bale om sin aller første filmrolle og de farlige omstendighetene rundt den. For de av oss som er litt eldre, er Mio in the Land of Faraway en elsket barndomsklassiker, basert på Astrid Lindgrens verk Mio min Mio. Men det mange ikke visste, var at filmen ble spilt inn på Krim i Ukraina, omtrent samtidig med den forferdelige Tsjernobyl-ulykken.

Mangelen på strålingsskader er i ettertid et lite mirakel, og i løpet av de to ukene teamet var på location ble det blant annet brukt detektorer på måltidene for å sikre at de var trygge å spise. Etter mye om og men fikk barneskuespillerne til og med lov til å bade i vannet, til tross for strålingen. I intervjuet sa Bale følgende:

"Det er utrolig at jeg ikke har noe annet hode etter det. De ba oss om å dra hjem og bli der i to uker. Som om det har noen betydning for strålingens halveringstid. Vi måtte bruke strålingsdetektorer over måltidene våre da vi kom tilbake."

