Christian Bales fem beste prestasjoner

HQ

Han er en av vår tids mest kjente britiske skuespillere, og karrieren hans begynte med filmatiseringen av Astrid Lindgrens barnebok Mio, My Son og Empire of the Sun på slutten av 1980-tallet. Christian Bale, som særlig huskes for sine dramatiske fysiske forvandlinger og sitt utrolige engasjement, har gjort det til noe av et varemerke å gå dypt inn i karakterenes psyke og levere nyanserte, dramatiske prestasjoner foran kamera. Hans store gjennombrudd kom selvfølgelig i rollen som Bruce Wayne på 2000-tallet, og siden da har karrieren hans vært preget av stort skuespill, noe som også har gjort ham til en av de største i bransjen, og nå rangerer vi hans fem beste skuespillerprestasjoner etter vår mening.

5. The Prestige (2006)

Det er vanskelig å ikke la seg fascinere og fortrylle av Bales nyanserte prestasjon som den gåtefulle, men likevel sympatiske Alfred Borden. En mann hvis hengivenhet til yrket sitt på mange måter speiler Bales egen, og som drives av like deler lidenskap og smerte. Samspillet med Hugh Jackman som den livslange rivalen Angier er selvsagt ikke til å komme utenom, og gir enda mer troverdighet til Bales utrolige skuespill som balanserer Bordens iskalde ytre med hans emosjonelle, lidenskapelige indre på en dyktig måte. En like gripende som fascinerende prestasjon, og en av Bales beste.

4. The Machinist (2004)

Den kanskje mest imponerende og dramatiske fysiske forvandlingen Bale har gjennomgått i sin karriere, er også en av hans mest minneverdige. Som den avmagrede, søvnløse fabrikkarbeideren Trevor Reznik, hvis liv er plaget av paranoia og skyldfølelse, ga Bale oss en av filmhistoriens mest ubehagelige og klaustrofobiske prestasjoner. Det er et dypdykk i psykisk sykdom, krydret med en rå intensitet som, sammen med Bales totale engasjement, også gjør den til en av hans mest minneverdige.

Dette er en annonse:

3. The Big Short (2015)

Med Adam McKays mesterlige drama om kollapsen i det amerikanske boligmarkedet på midten av 2000-tallet beviste Bale nok en gang hvilken utrolig mangefasettert skuespiller han er. For hvem skulle ha gjettet at rollen som den eksentriske hedgefondforvalteren Dr. Michael Burry også skulle bli en av Bales mest imponerende prestasjoner, der skuespillerens evne til å formidle både karakterens genialitet og sosiale tilkortkommenheter gjør Burry både forståelig og ytterst menneskelig. Likhetene med rollefigurens motstykke i virkeligheten var uhyggelige, og rollen er en av Bales mest utsøkte karakterskildringer i karrieren.

Dette er en annonse:

2. The Fighter (2010)

I forkant av David O. Russells mesterverk, der Bale ga oss et av de desidert mest komplette karakterportrettene i moderne film, brukte skuespilleren utallige timer på å studere gamle stemmeopptak av Dicky Eklund. Ikke bare for å fange hans særegne Boston-dialekt, men også for å portrettere den merkelige karakteren og hans unike særegenheter på en presis måte. Det var bare nok et bevis på Bales utrolige engasjement, noe som også gjenspeiles i hans Oscar-vinnende skuespill. Noe som perfekt fanget Dickys karismatiske og tragiske natur med en naken intensitet som vekslet mellom smerte og håp. Ren magi og Bales nest beste rolle (så langt) i hans lange karriere.

1. American Psycho (2000)

Det er ingen andre roller i Bales lange karriere som for alvor kan måle seg med den gangen han ikledde seg Patrick Batemans klær. En rollefigur som på mange måter er selve symbolet på mange av skuespillerens karakterer, og hvor han balanserte normalitet og galskap med skremmende dyktighet. Bale formidler Batemans overfladiske sjarm og stil med en direkte uhyggelig presisjon, samtidig som han sømløst glir over i hans mørke og voldelige tendenser. Intens, engasjerende og uforglemmelig. Det er et skremmende portrett som Bale portretterer med en slik overbevisning at det er rett og slett umulig å skille skuespilleren fra karakteren. Utsøkt, uhyggelig briljans.