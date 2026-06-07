Christian Eriksen er ved bevissthet og "har det bra" etter å ha kollapset under vennskapskampen Danmark-Ukraina

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Christian Eriksen har det "bra" etter at han kollapset under en vennskapskamp mellom Danmark og Ukraina, bekrefter det danske fotballforbundet. Eriksen mistet kortvarig bevisstheten, men var i stand til å gå av banen ved egen hjelp, og er nå på sykehus hvor han skal undersøkes for å finne ut hva som forårsaket kollapsen.

"Christian har det bra, og han ba meg hilse til alle spillerne og si at han var ok", sier Morten Boesen, landslagslege for det danske landslaget.

Kampen ble avbrutt etter hendelsen, som skjedde i det 64. minutt av kampen, som endte 2-1 til det danske laget. Verken Danmark eller Ukraina kvalifiserte seg til VM 2026. Eriksen, 34 år gammel, spilte sin 151. landskamp for det danske landslaget.

Andre gang Eriksen kollapset under en kamp

Eriksen fikk hjertestans under Danmarks første gruppespillkamp mot Finland i UEFA Euro 2020 (i mai 2021). Han kollapset i det 42. minutt og ble båret av banen på båre, men kampen fortsatte til tross for protester fra spillerne og kritikk fra fansen, som på det tidspunktet ikke visste hva som hadde skjedd med ham.

Siden da har han båret en implanterbar defibrillator og fortsatt å spille, men ble tvunget til å forlate sin klubb Inter Milan på grunn av italienske regler som forbød ham å spille med defibrillatoren. Han spiller for tiden for VfL Wolfsburg.