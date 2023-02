Christoph Waltz terroriserer en mobilspillutvikler i The Consultant

Amazon har utforsket spillområdet på ganske interessante måter i det siste. Det massive selskapet har utvidet seg utover spillutviklingsstudioene for å utforske denne siden av underholdningsindustrien, og i det siste har vi hatt The Peripheral show, og senere denne måneden får vi noe i en lignende vene som heter The Consultant.

Gitt at dette ikke er et actionfylt sci-fi-show, nei heller dette er en komedie som ser Christoph Waltz med hovedrollen som en konsulent som kommer til den største mobilspillutvikleren i Los Angeles for å fylle den ledige stillingen som administrerende direktør, og snart begynner å terrorisere studioets ansatte med tøffe og apatiske beslutninger og valg.

Unødvendig å si, det ser ut til at det kan være ganske eksplosjon, men du kan se om det vil være oppe i gaten din ved å fange traileren for The Consultant nedenfor, med serien som kommer på Prime Video 24.