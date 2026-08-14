Christopher Judge, skuespilleren som spiller Kratos i «God of War», ønsker at manusforfattere innen spillbransjen skal få mer respekt

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Christopher Judge, skuespilleren som spilte Kratos i spillet « God of War fra 2018 og oppfølgeren « God of War: Ragnarök» fra 2022, ønsker at forfattere og utviklere av videospill skal få den kjærligheten og respekten de fortjener. I en tale på et FanExpo-arrangement sa Judge at han ikke er sikker på hvorfor filmatiseringene ikke ansetter folk som jobbet med de originale spillene, spesielt når mange filmatiseringer søker å lage noe som er så nær en scene-for-scene-remake som mulig.

En fan som svarte på et innlegg fra Dexerto på X/Twitter, gikk enda lenger og sa at selv om noen vil tolke uttalelsen som at Judge ønsker å spille Kratos igjen, er det tydelig at han viser bredere støtte til utviklere og skapere i hele spillbransjen. Judge selv blandet seg inn på den sosiale medieplattformen og sa at han bare ønsker å se mer respekt for spillutviklere i en tid preget av filmatiseringer.

«Jeg snakket mer om våre forfattere og utviklere. Jeg ønsker virkelig at de skal få den kjærligheten og respekten de fortjener. Det håper jeg for alle forfattere og utviklere av spillene vi elsker. Ikke for å være respektløs overfor TV- og filmforfattere. Jeg hadde noen av de beste på Stargate,» skrev Judge.

Han innrømmet også at han sannsynligvis er for gammel til å spille Kratos i en live-action-serie akkurat nå, men håper at folkene hos Amazon finner noen som er like engasjert og like «flott» som Ryan Hurst, som må byttes ut på grunn av en skade.