Christopher Judge tar et skudd mot Amazon Games-sjefen mens han roser The Last of Us: Part II

Nylig i et intervju med IGN, Amazon Games-sjef Christoph Hartmann så ut til å sette foten godt og virkelig i den, da han sa "for spill, vi har egentlig ikke skuespill." Dette kom etter at stemmeskuespillere i videospill stemte for å streike av frykt for at AI skulle gripe inn i jobbene deres.

Det er tydelig at denne uttalelsen ikke falt i god jord blant dataspillskuespillerne, og nå har Christopher Judge fra God of War gått til angrep på Hartmann på X/Twitter, der han siterer replikken hans mens han retweeter en video av golfklubbscenen i The Last of Us: Part II.

Uansett om du mener at dataspillskuespillere fortjener samme ros som skuespillere på lerretet, er det ganske klart at spill har skuespillere som må respekteres hvis mediet skal få den samme anerkjennelsen og prestisjen som film og TV.