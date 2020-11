Christopher Lambert er tilbake som Raiden i Mortal Kombat 11

Du ser på Annonser

I lang tid var Paul Andersons kultklassiker Mortal Kombat den mest fremgangsrike filmen basert på et spill. Mange liker dens cheesy one-liners, hardtslående actionscener og basstunge soundtrack (opplev selv), og nå får vi et gjensyn med dette.

Netherrealm Studios har nemlig sluppet Klassic Movie Skin Pack til Mortal Kombat 11, som inneholder skins som får Raiden, Sonya Blade og Johnny Cage til å se ut som de gjorde i filmen fra 1995. Det betyr at vi får slåss som Christopher Lamberts versjon av Raiden, og vi kan meddele at det er akkurat så gøy som man kan forestille seg. For å gjøre alt enda bedre leverer originalskuespillerne stemmene (hvilket utover Lambert betyr Bridgette Wilson-Sampras som Sonya Blade og Linden Ashby som Johnny Cage).

Klassic Movie Skin Pack koster 66 kroner på PlayStation Store, 58 kroner på Steam og 59 kroner på Microsoft Store. Sjekk ut traileren øverst.