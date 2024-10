Christopher Lee er tilbake som Saruman i The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

HQ

Vi har allerede fortalt at en animasjonsfilm basert på Ringenes Herre er under arbeid, kalt The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Nå har en av stemmeskuespillerne blitt annonsert - og det er noe overraskende Christopher Lee.

Lee spilte mange ikoniske og ofte onde karakterer i løpet av sitt lange liv, hver gang med imponerende resultater. Det være seg Dracula, Francisco Scaramanga (skurken i Mannen med den gylne pistol) eller Count Dooku (Star Wars-forløperne). Han er selvfølgelig likevel mest kjent som Saruman, den forræderske trollmannen i Ringenes Herre.

Lee døde dessverre i 2015, så er dette en AI-imitasjon som venter på oss? Nei, det viser seg at studioet snakket med Lees dødsbo og fikk tillatelse til å bruke opptak fra Hobbiten som aldri kom med i filmene. Produsent Philippa Boyens hadde dette å si om det til TheOneRing (transkribert av ScreenRant) :

"Da vi tok kontakt med Gitte, Lady Lee, som dessverre ikke lenger er med oss ... sa hun det som jeg tror Peter [Jackson] følte i sitt hjerte, nemlig at Sir Christopher ville ha ønsket dette. Så vi gikk inn i opptakene hans, jeg fikk gå tilbake og høre stemmen hans, ikke bare når han sa replikkene, men når han snakket til oss mens vi spilte dem inn. Og vi baserte det på en replikk fra Hobbiten, som er "Trenger du hjelp, min dame?". En versjon av den replikken.

Og vi tenkte: Ok, det er en replikk, vi kan se hvor mange tagninger han gjorde av den. Kan vi bruke den? Kan vi finne en ny lesning av den og endre den litt? Og det gjorde våre briljante gutter. Men det er en autentisk bit av Christopher Lee-forestillingen som den er basert på."

Boyens ser ut til å ha blitt overrasket selv over at det var så mye brukbart materiale som ble forkastet, og var klar til å la en annen skuespiller ta på seg rollen som Saruman. Nå blir det den ekte vare vi får høre en siste gang - og vi innrømmer gjerne at denne lille detaljen alene gjør oss ekstra ivrige etter å se The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, som har premiere på kino i desember.