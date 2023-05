Christopher Lloyd vil lage en fjerde Tilbake til fremtiden-film

HQ

Heldigvis har ingen oppfølger til Tilbake til fremtiden blitt offisielt kunngjort, men hvis Christopher Lloyd får det som han vil, kan det endre seg. Skuespilleren som spilte professoren i den opprinnelige trilogien har uttrykt sin interesse for et nytt intervju med Variety.

"Jeg vil gjerne gjøre en oppfølger, men jeg tror Bob Zemeckis og produsent Steven Spielberg følte at de fortalte historien i de tre episodene... Men hvis noen har en strålende idé som kan rettferdiggjøre en fjerde film, kan det skje."

Lloyd nevnte også hvordan han trodde han og Michael J. Fox lett kunne gli tilbake i sine respektive karakterer.

"Det var en viss letthet mellom oss... jeg trengte ikke å kjempe for å komme dit med Michael. Det var aldri noen konflikt. Det bare passet. Og det har aldri stoppet. Jeg føler at vi kunne gjort det igjen etter alle disse årene uten å måtte tenke på forholdet mellom Marty og Doc."

Fox har tidligere uttrykt at han ikke er det minste interessert i en fortsettelse av trilogien, spesielt med tanke på hans pågående kamp med Parkinsons sykdom.

"Jeg er sikker på at noen tenkte på det... Men jeg var i de tidlige stadiene av Parkinsons på det tidspunktet, så jeg vet ikke at jeg ville ha ønsket å ta det på. Rett etter at del tre hadde gjort det bra, kan det ha vært samtaler om det, men jeg ble aldri involvert i dem... Jeg tror Zemeckis og Gale har vært veldig smarte med det. Jeg tror ikke den trenger å startes på nytt, for kommer du til å avklare noe? Kommer du til å finne en bedre måte å fortelle historien på? Det tviler jeg på."

Til syvende og sist er det imidlertid opp til rettighetshaveren og studioet, i dette tilfellet Universal, og med tanke på mengden reboots, nyinnspillinger og oppfølgere som produseres, virker ikke en fjerde Tilbake til fremtiden umulig i det hele tatt.

Kan du forestille deg en fjerde film i serien?