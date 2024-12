Christopher Nolan avslører Gladiator 2 som sin favorittfilm i 2024

HQ

Som en av vår tids mest produktive og respekterte regissører betyr Christopher Nolans mening mye for filminteresserte. I en ny Variety-liste over kjente filmskapere og deres favorittfilmer i 2024, avslørte Christopher Nolan at Gladiator 2 var hans favorittfilm i 2024.

"I Ridley Scotts første Gladiator spør Maximus oss: "Er du ikke underholdt?", og vi blir konfrontert med sannheten om hvorfor vi vil besøke Colosseum gjennom en film", skriver Nolan. "Han lar verdenen på Gladiator 2 tale for seg selv, og viser oss nok en gang hvem vi er rett og slett ved å invitere oss til å nyte den vanvittige, inflatoriske turen. Hvorfor er det haier i Colosseum? Fordi vi krever dem, og Scott gir oss dem på mesterlig vis. Når han avslører hvordan spillene brukes til å manipulere den offentlige opinionen, kan vi ikke unngå å se skygger av vår egen offentlige arena projisert på sanden."

"Scott hever nivået med iscenesettelsen av handlingen - hans utrolige, hyper-observante, flerkamera mise-en-scène (som er så annerledes enn i originalen) bryter handlingen mesterlig sammen til en klar og kjevefallende sekvens etter sekvens. Effekten er ikke bare å underholde, men å drive oss mot bevissthet om filmens tematikk. Få filmskapere har noen gang jobbet så usynlig på flere nivåer."

Det er tydelig at Nolan er litt av en fan. Mens noen kritikere er enige med Nolan, har andre vært hardere i sin kritikk av Scotts etterlengtede oppfølger. Kanskje vil filminteresserte være snillere mot den nå som Nolan har kommet med denne uttalelsen.

Et annet sted på listen ser vi at Alien: Romulus-regissør Fede Alvarez har valgt Inside Out 2 som sin favorittfilm i år. Ganske overraskende, med tanke på hans skrekkfilmtilbøyeligheter.