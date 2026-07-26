Christopher Nolan avslører om han vil samarbeide med Christian Bale igjen

Christopher Nolan er en regissør som er kjent for å ha sine favorittskuespillere. Akkurat som Martin Scorsese elsker å jobbe med Robert De Niro, har vi sett Nolan samarbeide med flere skuespillere i løpet av karrieren sin. Cillian Murphy, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Michael Caine og selvfølgelig Batman i «The Dark Knight»-trilogien, Christian Bale.

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Nylig, i et intervju med The Hollywood Reporter, ble Nolan spurt om han ville samarbeide med Bale igjen i et kommende prosjekt. Svaret var, som man kanskje kunne forvente, et klart ja fra Nolan. «Å, selvfølgelig. Han er en av de største skuespillerne i sin generasjon, og jeg har hatt fantastiske opplevelser med ham. Jeg er begeistret over at de skal gi ut «The Prestige» på nytt, for det er en av hans mest undervurderte prestasjoner. Jeg gleder meg virkelig til å presentere den for et nytt publikum,» sa regissøren.

Kanskje er det en sjanse for et samarbeid mellom Nolan og Bale i regissørens neste prosjekt. Siden Nolan for tiden nyter den sterke mottakelsen av *The Odyssey*, forventer vi ikke noe nytt fra ham med det første. Det vil sannsynligvis bli et nytt treårsintervall mellom filmene hans, slik det var mellom *Oppenheimer* og *The Odyssey*. Hva som blir det neste for Nolan vet vi ikke, selv om han har nevnt et skrekkprosjekt som muligens kan dukke opp i fremtiden.

«Jeg har alltid ment at skrekk som sjanger må tilnærmes svært forsiktig fra et konseptuelt synspunkt. Med andre ord må man ha en fantastisk idé. Når man ser en film som *Obsession*, er det en fantastisk idé. Den filmen fungerer som faen. Det handler ikke om den tekniske siden. Det handler ikke om hvilke tekniske kløer jeg må klø. Det handler om historien. Så jeg er alltid på utkikk,» sa Nolan.