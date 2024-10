Christopher Nolan drepte Joaquin Phoenix ved å skjære ham i ansiktet foran tilhengerne sine for 2019s Joker

HQ

Selv om du kanskje er Nicholson-fan eller Phoenix-entusiast, er det ikke mye du kan si for å overbevise folk flest om at Heath Ledger ikke er den beste live-action-forestillingen av Jokeren vi har sett. Den fantastiske prestasjonen gjør at mange mennesker beskytter den, kanskje ingen mer enn Christopher Nolan.

Da Joker 2019 ble skrevet, var det en idé om å la Joaquin Phoenix' Joker skjære ansiktet hans foran tilhengerne sine. Men ifølge The Hollywood Reporter drepte Nolan den ideen, ettersom han bare ville at Ledgers joker skulle få ansiktet sitt skåret ut.

Flere år senere ble ideen plukket opp igjen til oppfølgeren. Uten Nolan til stede for å forsvare Ledgers prestasjon og identitet, ble ideen gjennomført. Det er en liten ting, men det ser ut til at selv med ansiktsutskjæring kan Joker: Folie à Deux ikke måle seg med originalfilmen, verken når det gjelder kinomarkedet eller kritikernes mottakelse. Sjekk ut vår anmeldelse her.