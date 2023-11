Christopher Nolan har et interessant svar når han blir spurt om han har sett på The Batman

Christopher Nolan soler seg kanskje fortsatt i rampelyset etter den utrolige Oppenheimer-utgivelsen, men biografien er likevel ikke hans mest vellykkede film på kino. For å se den prestasjonen må du se på Nolans Batman-trilogi.

Da Nolan nylig snakket med Variety, ble han spurt om han hadde sett The Batman. Nolan hadde følgende å si:

"Hvis jeg begynner å snakke om tegneseriefilmer, vil det være det eneste noen legger merke til i artikkelen," sa han og avviste et svar på spørsmålet.

Fansen trenger heller ikke å høre Nolans svar. The Batman er elsket av fansen av den kappekledde korsfareren, og gjorde suksess uten at regissøren av den siste trilogien ga sin velsignelse. Nolan var også spesielt vag da han ble spurt om han noen gang vil vende tilbake til Batman, eller om han bare kommer til å fokusere på originale ideer fra nå av.

"Ideer kommer fra overalt", sa han. "Jeg har gjort en nyinnspilling, jeg har gjort filmatiseringer av tegneserier og romaner, og jeg har skrevet originale filmmanus. Jeg er åpen for hva som helst. Men uansett hva jeg gjør som manusforfatter og regissør, må jeg føle at jeg eier det helt og holdent. Det må være originalt for meg: Det første frøet til en idé kan komme fra et annet sted, men den må gå gjennom fingrene mine på tastaturet og komme ut gjennom mine øyne alene."

