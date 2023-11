Christopher Nolan om å streame Oppenheimer: "Det er farlig"

HQ

Christopher Nolan er en klassisk enegænger, og han er ikke det minste sjenert over å innrømme det. Han nekter å filme med digitale kameraer, han nekter å omfavne eller akseptere strømming og strømmetjenester, men benytter i stedet ofte anledningen til å fortelle oss hvor dårlig begge deler er. Når det gjelder strømmepremieren på suksessen Oppenheimer, har Nolan nylig sagt at det er farlig fordi man betaler for en tjeneste for å se en film, som deretter fjernes fra den aktuelle strømmetjenesten uten forvarsel.

"I dag er det en fare for at ting som bare finnes i strømmeversjon, blir fjernet. De kommer og går, i likhet med kringkastingsversjoner av filmer, så filmene mine blir vist på HBO eller hva som helst, de kommer og går. Men hjemmevideoversjonen er den som alltid vil være der, slik at folk alltid har tilgang til den. Siden 1980-tallet har vi som filmskapere tatt det for gitt, og nå må vi sørge for at det finnes en måte som gjør at det kan fortsette å skje, om ikke via fysiske medier. Faren jeg snakker om når en filmskapers film bare forsvinner fra strømming en dag og kanskje ikke kommer tilbake eller ikke kommer tilbake på lenge, er ikke en bevisst konspirasjon. Det er bare noe som skjer på grunn av lisensieringsavtalene og måten ting utvikler seg på. Så det er noe som er verdt å påpeke, for det må fikses, men jeg er helt sikker på at det kommer til å skje."

Er du enig med Nolan i dette?

Takk, Washington Post.