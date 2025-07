Christopher Nolan oppfordres til å slutte å filme The Odyssey i Vest-Sahara, som er ulovlig okkupert av Marokko

Christopher Nolan, regissøren av den prisbelønte filmen Oppenheimer, som fyller 55 år i dag, får kritikk for å ha spilt inn sin nye film, The Odyssey, i Vest-Sahara, og dermed legitimert Marokkos okkupasjon av dette territoriet, som er et ikke-selvstyrt område okkupert av Marokko med tungt militært nærvær i en åpen konflikt med Polisario-fronten, anerkjent av FN som den legitime representanten for den selverklærte Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk.

Kampen om denne regionen, den siste kolonien i Afrika som ble forlatt av Spania i 1976, førte til en væpnet konflikt mellom 1979 og 1991. Da Spania forlot området, okkuperte Marokko det umiddelbart. Det ble inngått en våpenhvile mellom Marokko og Polisario i 1991, men kamphandlingene ble gjenopptatt i 2020. Marokko har blitt beskyldt for gjentatte brudd på menneskerettighetene i forbindelse med forfølgelsen av den saharawiske befolkningen, inkludert "vilkårlige fengslinger, forsvinninger, tortur, seksuell og kjønnsbasert vold", ifølge Vest-Saharas internasjonale filmfestival (FiSahara), som publiserte en uttalelse der de oppfordret Nolan til å stanse produksjonen i regionen.

Dakhla (tidligere kjent som Villa Cisneros), den nest mest befolkede regionen i Vest-Sahara med anslagsvis 106 277 innbyggere ifølge den siste folketellingen i 2014, ble gjort til hovedstad i en av de okkuperte regionene i Vest-Sahara av Marokko, og er i ferd med å bli en turist- og sportsdestinasjon. Og nå som Nolans episke produksjon filmes i Dakhla, har det blitt sett på som en legitimering av Marokkos okkupasjon av byen og undertrykkelse av den saharawiske befolkningen.

"FiSahara oppfordrer Nolan og filmteamet hans, inkludert filmstjernene Matt Damon og Zendaya, til å slutte å filme i Dakhla og vise solidaritet med det saharawiske folket som har vært under militær okkupasjon i 50 år, og som rutinemessig blir fengslet og torturert for sin fredelige kamp for selvbestemmelse."

"Ved å filme en del av The Odyssey i et okkupert område som er klassifisert som en 'ørken for journalistikk' av Reportere uten grenser, bidrar Nolan og teamet hans, kanskje uvitende og ubevisst, til Marokkos undertrykkelse av det saharawiske folket og til det marokkanske regimets forsøk på å normalisere okkupasjonen av Vest-Sahara", sa María Carrión, administrerende direktør i FiSahara, i en melding som også ble delt av skuespilleren Javier Bardem.

"Vi er sikre på at Nolan og teamet hans ville blitt forferdet hvis de hadde forstått de fulle konsekvensene av å spille inn en høyprofilert film i et område der urbefolkningen ikke har mulighet til å lage sine egne filmer om sine historier under okkupasjon".

Uttalelsen forteller hvordan Marokko også visker ut den saharawiske befolkningen, selv i kulturell forstand, med filmer som fremstiller regionen som deres, samtidig som de forfølger saharawiske kunstnere, og at Marokko kun tillater innreise for dem som ikke motsetter seg den ulovlige okkupasjonen av regionen, som nå Nolan og hans filmteam, som inkluderer skuespillere som Matt Damon, Tom Holland og Zendaya.