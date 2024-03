Christopher Nolan roser Godzilla Minus One

HQ

Atombomben er forståelig nok et svært følsomt tema i Japan, og ettervirkningene av Little Boy som falt over Hiroshima, etterfulgt av Fat Man som utslettet store deler av Nagasaki tre dager senere, er arr som aldri vil leges.

På grunn av dette har premieren på Oppenheimer blitt utsatt, og i forbindelse med den kommende lanseringen i Japan har Nolan nå møtt regissøren Godzilla Minus One for et felles intervju.

Sammen diskuterte de hverandres filmer, og Nolan var raskt ute med å rose Yamazakis arbeid for karakterene, temaene og de historiske forbindelsene. I løpet av samtalen sa Nolan :

"Jeg så Godzilla Minus One og syntes det var en fantastisk film. Jeg syntes den var så spennende. Den er åpenbart vakkert laget, og mekanikken i den er så engasjerende.

Den er så spennende, men jeg følte også at den hadde mye av ånden fra din tidligere film, The Eternal Zero. Den hadde en dybde rundt problemene som omgir hovedhistorien.

Selv om hovedhistorien er Godzilla, og den er underholdende og spennende. Det var også en fantastisk dybde i karakterene, og en herlig følelse av historie som jeg virkelig satte pris på."

Når det gjelder muligheten for at Yamazaki skulle regissere et motstykke til Oppenheimer, en film med fokus på bombens ødeleggelser, var det noe Nolan var helt med på:

"Jeg kan ikke tenke meg en bedre regissør til å lage et svar enn Yamazaki, så jeg synes det er et perfekt forslag. Jeg er alltid interessert i å se hva du kommer til å gjøre i fremtiden."

Har du lyst til å se en film av Yamazaki om konsekvensene av atombomben i Japan?