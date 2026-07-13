Christopher Nolan sier at de yngre generasjonene «fullstendig avviser» AI-søppel

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Mens teknologiledere i stadig større grad prøver å overbevise Hollywoods største navn om at AI er her og vil være filmens fremtid, er Christopher Nolan ikke overbevist. Dessuten ser han at de yngre generasjonene heller ikke støtter AI, til tross for at budskapet fra toppen er at dette vil være teknologien som kommer til å definere dem.

«Jeg har aldri i mitt liv sett en raskere og mer omfattende avvisning av et angivelig grunnleggende teknologisk sprang. Det er brukt så mye energi på å innføre AI, men hvis man ser på den generasjonens reaksjon, avviser de det fullstendig,» sa Nolan til The Telegraph i et nylig intervju.

Regissøren la til at hans egne barn har vurdert AI-innhold og funnet det mangelfullt. «Deres dom over AI-søppel har vært umiddelbar og hard. De ser det for hva det er veldig raskt⁠—og det er mye lettere for dem å identifisere det, fordi det har vokst frem fra en nettverden de kjenner veldig godt. Og selv om det ikke betyr at alle aspekter ved teknologien er ubrukelige eller meningsløse, kommer den i filmproduksjonen akkurat på feil tidspunkt.»

For Nolan innebærer filmproduksjon en tilbakevending til mer nostalgiske metoder. Filmopptak på film er tilbake for fullt, i stor grad takket være Nolans innsats, og kinogjengere roser ofte unike, individuelle historier som føles som om de har en sterk kunstnerisk intensjon bak seg, sammenlignet med den nyeste blockbusteren som føles som om den er skapt av en algoritme.