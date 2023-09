Christopher Nolan skal være klar fo å regissere tre James Bond-filmer

HQ

Det var i et intervju med Sky at mesterregissøren Christopher Nolan (Oppenheimer, Inception, Dark Knight Trilogy, Interstellar) forklarte at han mer enn gjerne ville ta på seg James Bonds fremtid, men på én betingelse, nemlig at han fikk lov til å bestemme hvilken skuespiller som skulle ta på seg rollen som den legendariske agenten. Nå ser det ut til at det Amazon-eide produksjonsselskapet Eon Pictures har tilbudt Nolan alt dette, i tillegg til muligheten til å skrive og regissere tre nye 007-filmer som alle ryktes å være basert på de tre første bøkene om agenten skrevet av Ian Fleming. Litt som Nolan gjorde med Batman, med andre ord. Høres utmerket ut, spør du meg.

I henhold til World of Freel:

"EON og Amazon presser på for å få Nolan, og han er i prinsippet om bord, med mindre hans behov for kreativ frihet ikke blir oppfylt. Det er imidlertid en del ting som må avklares når det gjelder tonen, og det kan sette en stopper for det hele. EON ønsker en fullstendig omstart i moderne tid, mens Nolan ønsker å lage filmatiseringer av Ian Flemings romaner i tidsriktige omgivelser som ligger tett opp til det opprinnelige kildematerialet. Det er også uklart hva Amazon ønsker (bortsett fra penger). Målet er å få Nolan til å gjøre 2-3 filmer og deretter få ham til å være produsent fremover. EON og Amazon legger "alle eggene sine i samme kurv" for Nolan fordi han vil ha jobben - han leverer filmer som er vellykkede både kritisk og kommersielt, og han er en av de få regissørene der ute som kan få folk til å sitte i salen bare på grunn av navnet sitt."

Vil du se en Bond-trilogi skrevet og regissert av Nolan?